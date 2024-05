Brexit fracassa, e conservadores devem perder no Reino Unido após 14 anos

Convocar eleições foi medida de 'desespero', diz professor. Klaus Guimarães Dalgaard, da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), lembra que os próprios Conservadores tinham como certa a realização das eleições no outono no Hemisfério Norte — isto é, entre setembro e novembro —, na expectativa de que Sunak teria números melhores para apresentar à população. Como o prognóstico é ruim, o anúncio foi antecipado. "Foi uma medida de desespero. É a única chance de ele sobreviver", avalia.

Não consigo imaginar um cenário onde o Partido Conservador vai sair com uma maioria desta eleição. (...) Alguns deputados anunciaram que não vão se candidatar novamente. E, até o dia da eleição, vários outros vão fazer a mesma coisa. Isso, na prática, significa que muitos não acreditam que o partido pode ganhar.

Kai Enno Lehmann, do IRI-USP

Eu diria que as chances de reviravolta são zero. Literalmente zero. Já que a vitória dos Trabalhistas é tida como certa, a questão é por quanto ele [Starmer] vai ganhar, se vai ser uma vitória avassaladora ou mais ou menos. Muita gente tem dito que seria um referendo sobre o Partido Conservador, mas eu acho que é um referendo sobre o Partido Trabalhista.

Klaus Guimarães Dalgaard, da UFSC

Brexit: de trunfo a 'desastre'

Saída da UE foi aprovada em plebiscito em 2016. Na ocasião, 52% dos eleitores — cerca de 17,4 milhões de pessoas — de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte votaram a favor do Brexit, acreditando no argumento de que a União Europeia prejudicava a soberania dos países do Reino Unido. A vitória levou à renúncia de David Cameron, que era contra a saída. O então primeiro-ministro foi substituído por Theresa May.

Brexit demorou mais de três anos para sair do papel. Embora tivesse defendido a permanência do Reino Unido na UE, May liderou o acordo de saída, tendo falhado três vezes em aprovar o Brexit no Parlamento britânico. Em 2019, após os sucessivos fracassos e pressões dentro do próprio Partido Conservador, a primeira-ministra deixou o cargo e deu lugar a Boris Johnson. Ele foi alçado à posição sob a promessa de concretizar o Brexit o mais rápido possível, o que aconteceu em janeiro de 2020.