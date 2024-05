Avião militar dos EUA cai no Novo México; piloto sobrevive

Um avião militar dos Estados Unidos caiu, na tarde desta terça-feira (28), próximo ao Aeroporto Internacional de Albuquerque, conhecido localmente como Sunport, no Novo México.

O que aconteceu

Informação foi confirmada pelo próprio aeroporto nas redes sociais. O piloto se ejetou antes da queda. Ele permanece consciente e sendo transportado ao hospital, informou o aeroporto. Não há informações sobre vítimas em terra.

As operações de voo foram retomadas. Um porta-voz do ABQ International, no entanto, pediu aos usuários que verifiquem com sua companhia aérea o status do voo.