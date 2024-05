'Acabem com eles', escreve ex-candidata dos EUA em projétil de Israel

Nikki Haley, ex-candidata à indicação do Partido Republicano para a Casa Branca, escreveu a mensagem "Acabem com eles" em um projétil de artilharia do exército israelense. Ela visitou um posto das Forças de Defesa de Israel nesta terça-feira (28).

O que aconteceu

Ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU estava acompanhada do parlamentar israelense Danny Danon. Ele publicou imagens da visita de Haley nas redes sociais. Em uma das fotos, é possível ver o momento em que ela escreve com uma caneta em um projétil da artilharia de Israel. "Acabem com eles! Os Estados Unidos amam Israel", diz a mensagem.

Nikki Haley está em Israel para visitar os locais que foram alvo do atentado de 7 de outubro. Na ocasião, combatentes do grupo extremista Hamas mataram mais de 1.170 pessoas, a maioria civis, no sul de Israel, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais israelenses.