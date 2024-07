EUA: Trump tem 49% das inteções de voto; Kamala tem 46%, diz pesquisa CNN

Ex-presidente quer transferir debate para TV alinhada com conservadores. No domingo, logo depois que Joe Biden anunciou a desistência de candidatura à reeleição, Trump chegou a sugerir em um post nas redes sociais que o debate (marcado pela ABC News para setembro) seja transferido para a FOX News, emissora com cobertura mais alinhada aos republicanos.

Eu não concordei com nada. Eu concordei em debater com Joe Biden, Mas eu quero debater com ela, e ela não será diferente porque eles têm as mesmas políticas. Donald Trump, em entrevista a repórteres

Inicialmente, estavam previstos apenas dois debates: o primeiro, em junho, na CNN. O segundo, da ABC News, estava programado para setembro. A CBS News tem acordo com os partidos para realizar um encontro entre vices, mas ainda sem data agendada.