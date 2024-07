Biden diz que vai cumprir mandato e fala em 'passar tocha à nova geração'

Biden anunciou a desistência em carta publicada nas redes sociais. O presidente foi pressionado por aliados e doadores de campanha após desempenho de Biden frente ao rival, o republicano Donald Trump, em debate da CNN, em junho. Na carta, Biden declarou o seu apoio a Kamala Harris para ser candidata às eleições americanas em seu lugar pelo partido Democrata.

O chefe da Casa Branca não citou o nome de Trump, mas, em entrelinhas, afirmou: "A grande coisa sobre a América é que aqui, reis e ditadores não governam. O povo governa. A história está em suas mãos. O poder está em suas mãos (...) A América tem de escolher entre seguir em frente ou voltar para trás. Entre esperança ou ódio. Entre união e divisão. Temos de decidir se ainda acreditamos em honestidade, decência, respeito, liberdade, justiça, democracia."

E, na sequência, elogiou Kamala Harris: "Em apenas alguns meses, o povo americano escolherá o curso do futuro da América. Fiz minha escolha. Deixei minhas opiniões conhecidas. Quero agradecer à nossa grande vice-presidente Kamala Harris. Ela é experiente. Ela é forte, é capaz. Ela tem sido uma parceira incrível para mim e líder do nosso país. Agora a escolha é sua, do povo americano: vocês fazem essa escolha."

Biden também estabeleceu prioridades para os últimos meses de seu mandado como presidente. Ele prometeu "parar" o presidente russo, Vladimir Putin, disse que trabalhará para acabar com a guerra em Gaza e garantiu que irá manter a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) forte.

Nas últimas semanas ficou claro para mim que eu precisava unir meu partido nesse desafio crítico. Eu acredito, como presidente, que minha liderança no mundo, no meu país, em uma visão para o futuro dos Estados Unidos, seria importante um segundo mandato. Mas nada pode ficar no caminho de salvar a nossa democracia. Isso inclui ambições pessoais.

Joe Biden

Após recuperação da covid-19

Última agenda pública de Biden havia sido na quarta-feira (17). No mesmo dia, ele foi diagnosticado com covid-19 e ficou cinco dias isolado na casa de praia em Delaware.