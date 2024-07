Pressionado por falas femininas, Trump muda postura e defende aborto

Solução: dá um microfone

De uma hora para outra, mulheres e meninas começaram a morrer. Mulheres e meninas crianças estupradas foram obrigadas a terem filhos. E o que fez a esquerda? Passou dois anos dando microfone a essas mulheres e seus parentes. E as pessoas começaram a perceber o impacto que isso trouxe para a vida delas e de outras pessoas próximas.

Os republicanos e Donald Trump de repente viraram defensores do aborto? NOT. Eles apenas leram as pesquisas e viram que um número crescente de pessoas apoia o aborto. Souberam então que se quiserem vencer as eleições precisam tratar melhor desse assunto.

E saiu a primeira pesquisa considerada mais confiável sobre a corrida eleitoral americana pós-Biden. A Reuters/Ipsos diz que Kamala tem 44% e Trump 42%. Mas outras três pesquisas foram divulgadas ontem. Em uma delas, um empate entre Kamala e Trump e em outras duas, Trump na frente por 1 e 2 pontos.

Como se vê, margem de erro funcionando à todo vapor.