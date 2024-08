Homem é morto por crocodilo após cair em rio na Austrália durante férias

Um homem morreu na Austrália após cair em um rio e ser atacado por um crocodilo, no sábado (3). Segundo a BBC, ele caminhava com a esposa e os três filhos quando a margem do Rio Annan, na cidade de Cooktown, cedeu.

O que aconteceu

A esposa de Dave Hogbin tentou tirá-lo da água, mas ela também começou a afundar no rio. Jane disse que o marido largou o braço dela para salvá-la. "Ele me salvou. Seu último ato foi não me levar com ele", disse a mulher, que definiu a vítima como um "herói".

Jane estava distante de Dave no momento da queda. Segundo Alexis Carey, cunhada da vítima, as crianças - de sete, cinco e dois anos - não presenciaram o acidente. "A corajosa decisão de Dave naquele momento aterrorizante provavelmente salvou a vida de sua esposa, garantindo que ela pudesse retornar para seus filhos", disse Alexis ao site australiano News.