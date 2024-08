FBI afirma que campanha de Trump foi alvo de ataque hacker do Irã

O FBI e outras agências de inteligência dos EUA afirmaram nesta segunda-feira (19) que o governo do Irã está por trás do ataque hacker contra a campanha presidencial de Donald Trump. As informações são da CNN.

O que aconteceu

Os iranianos também teriam tentado atingir a campanha de Joe Biden, que depois foi substituído por Kamala Harris. A equipe da candidata afirmou que os hackers não conseguiram acessar os dados dos democratas.

As agências de inteligência disseram que o governo do Irã tenta influenciar as eleições dos EUA, segundo a CNN. O comunicado foi feito em conjunto entre o FBI, ODNI (Direção de Inteligência Nacional) e a CISA (Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura).