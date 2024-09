Kamala irônica e Trump irritado: o 1º debate dos candidatos à Casa Branca

O planejamento da campanha de Kamala em preparar a candidata para perguntas incisivas de Trump e tentar provocá-lo funcionou, avaliou a campanha democrata. "Ela está um pouco irregular e perdendo algumas oportunidades, mas Trump é um desastre completo, ela está jogando muito bem com ele", disse uma fonte à CNN na reta final do debate.

Aliados do ex-presidente afirmaram, sob anonimato, que o republicano perdeu a compostura diversas vezes durante o debate. "Seu pior comportamento está em exibição", disse uma das pessoas ouvidas pela emissora norte-americana.

Com os microfones silenciados, Kamala utilizou expressões faciais para reagir a falas de Trump. Durante a organização do debate, Kamala Harris pediu que os microfones ficassem abertos a todo momento, mas a equipe de Donald Trump insistiu na regra para que o republicano participasse do encontro na ABC News.

Kamala Harris reage à fala de Donald Trump durante debate Imagem: MATTHEW HATCHER / AFP)

Ao longo do debate, o republicano recorreu a teorias da conspiração e tentou relacionar a adversária ao marxismo. Trump chegou a afirmar que imigrantes comem "todos os pets" do lugar que estão. "É isso que está acontecendo no nosso país. Uma vergonha". A afirmação foi desmentida pelos mediadores.