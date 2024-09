'Não reconheço derrota': as frases de Trump em debate contra Kamala Harris

Não tive nada a ver com isso [ataque ao Capitólio], além de eles me pedirem para fazer um discurso. Eu apareci para um discurso.

O republicano disse que Kamala "odeia" Israel. A fala veio após os candidatos serem questionados sobre os rumos da guerra entre Israel e Hamas. O republicano citou uma possível conivência entre o governo democrata com o grupo terrorista. Trump foi questionado sobre o que faria para cessar a guerra, mas não soube responder especificamente o que faria.

Vou resolver isso e rápido, e vou acabar com a guerra com a Ucrânia e a Rússia se eu for o presidente eleito, vou fazer isso antes, até mesmo me tornar presidente.

Guerra voltou a pautar o debate — com o conflito entre Ucrânia e Rússia. De acordo com Trump, a guerra teve tantas vítimas por conta de uma negociação falha por parte de Biden e sua vice. De acordo com Trump, a vice-presidente se reuniu com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, presidente da Rússia, mas não teve sucesso. Kamala disse que nunca se encontrou com o líder do Kremlin.

Ela (Kamala) foi mandada para negociar com Zelensky e Putin e três dias depois a guerra começou. Ela é uma negociadora horrível.

O republicano foi questionado se a Ucrânia deveria vencer o longo embate contra a Rússia, contudo, ele não respondeu. O ex-presidente preferiu dizer que quer o fim da guerra.