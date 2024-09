'Ele foi demitido por 81 milhões': frases de Kamala em debate contra Trump

Moderadores também abordaram a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ao responder, Kamala Harris provocou Trump, disse que ele adora homens fortes e não se importa com a democracia. Os americanos têm ajudado os ucranianos com dinheiro e a importação de armas.

A realidade é que tem sido sobre se posicionar como a América sempre deveria, como um líder que mantém regras e normas internacionais. Como um líder que mostra força, entendendo que as alianças que temos ao redor do mundo dependem da nossa capacidade de cuidar dos nossos amigos e não favorecer nossos inimigos porque você adora homens fortes, em vez de se importar com a democracia. E é muito disso que está em jogo aqui.

Kamala Harris

Próximo do fim do debate, a democrata rebateu o republicano, que tentou associar a imagem dela à do presidente Joe Biden. "Claramente, eu não sou Joe Biden e certamente não sou Donald Trump. E o que eu ofereço é uma nova geração de liderança para o nosso país."

O debate

Debate foi realizado na Pensilvânia. A escolha do local não é por acaso: a Pensilvânia é um estado roxo, ou seja, varia quem escolhe nas eleições, elegendo tanto republicanos quanto democratas, geralmente por margens acirradas. Por isso, os estados recebem o apelido de "roxos", pois representam a mistura entre os partidos vermelho (Republicanos) e azul (Democratas).

Alvos de disputa, microfones ficaram fechados enquanto outro candidato falava. Durante a organização do debate, Kamala Harris pediu que os microfones ficassem abertos a todo momento, mas a equipe de Donald Trump insistiu na regra para que o republicano participasse do encontro na ABC News. Historicamente, microfones sempre ficam abertos em debates entre candidatos americanos. O debate desta terça-feira foi uma exceção.