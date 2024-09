Colisão entre aviões deixa aeronave com cauda pendurada em aeroporto

Um avião de pequeno porte ficou danificado após ser atingido por um avião comercial no Aeroporto Internacional de Atlanta, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Um Airbus da Delta Airlines taxiava na pista quando colidiu com o avião da Endeavor Air. O caso ocorreu na manhã da terça-feira (10) - primeiro voo seguiria para Tóquio e o outro para a Louisiana.

Ninguém ficou ferido. Os veículos envolvidos na colisão eram um Airbus A359, que levava 221 pessoas e um Bombardier CRJ900, que tinha 56 passageiros. As informações são do jornal The Guardian.