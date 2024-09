Israel diz que interceptou drone lançado do Iraque; 2 pessoas ficam feridas

O exército israelense também interceptou um míssil disparado pelo Hezbollah nesta quarta-feira. Moradores de Tel Aviv e de Netanya acordaram com sirenes. Não houve relatos de danos ou vítimas.

Israel convocou reservistas para reforçar defesa após mísseis do Hezbollah

Duas brigadas de reserva vão atuar em missões operacionais no norte israelense. O Exército de Israel está envolvido em confrontos transfronteiriços com o movimento libanês Hezbollah.

Convocação foi feita após o Hezbollah realizar a uma base militar e a assentamentos de colonos no norte de Israel, nesta quarta-feira (25). "Isto permitirá a continuação do combate contra a organização terrorista Hezbollah, a defesa do Estado de Israel e criará as condições para permitir que os residentes do norte de Israel regressem às suas casas", diz comunicado divulgado pelas Forças de Defesa israelenses.

Militantes do Hezbollah disseram ter atacado a sede da agência de espionagem israelense Mossad. Em comunicado, os militares israelenses afirmaram que um único míssil foi interceptado por sistemas de defesa aérea após ser detectado vindo do Líbano. O porta-voz militar israelense, Nadav Shoshani, afirmou que não podia confirmar qual era o alvo do Hezbollah quando disparou o míssil de um vilarejo no Líbano. "O resultado foi um míssil pesado, indo em direção a Tel Aviv, em direção a áreas civis em Tel Aviv. A sede da Mossad não fica nessa área", disse ele.

Sirenes de alerta soaram em Tel Aviv, mas não houve relatos de danos ou vítimas. As sirenes também soaram em outras áreas da região central de Israel, incluindo a cidade de Netanya. As autoridades israelenses confirmaram que a região da Galileia, no norte de Israel, foi atingida por fortes bombardeios do Hezbollah na manhã de quarta-feira.