Ministro do Líbano na ONU: Israel deveria parar de usar a 'língua de fogo'

O ministro das Relações Exteriores do Líbano, Abdalla Bou Habib, acusou Israel de radicalizar cada vez mais em seu conflito contra o grupo extremista Hezbollah.

O que aconteceu

Declaração foi feita pelo representante do Líbano durante discurso na ONU (Organização das Nações Unidas). "Estamos pedindo decisões internacionais para que garanta o fim dessa situação. Hoje, desesperadamente, precisamos que as Nações Unidas assumam o seu papel como refúgio seguro para os países menores que sofrem agressões. Não vimos o diálogo e, no lugar, vimos apenas as armas. Nós queremos que as Nações Unidas sejam um parceiro seguro para que resolva tudo. É possível conseguir uma solução pacífica", disse Bou Habib.