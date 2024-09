Tailandês mata 125 crocodilos de fazenda para evitar fuga em enchentes

Natthapark Khumkad, dono de uma fazenda de crocodilos na Tailândia, abateu 125 dos animais para evitar que eles fugissem de seus recintos durante a temporada de chuvas que atinge o país.

O que aconteceu

"Decisão mais urgente", disse dono de fazenda. Khumkad afirmou, em suas redes sociais, que não havia alternativa melhor do que matar os animais, uma vez que eles poderiam escapar da fazenda e atacar os moradores, já preocupados com os efeitos do tufão Yagi. Os animais foram abatidos no último domingo (22).

Fazendeiro argumentou que outras opções não eram possíveis. O tailandês argumentou que era impossível reforçar as cercas dos lagos, devido à possibilidade de deslizamento de terra. Ele disse também que a realocação dos crocodilos foi sugerida, mas que o único lugar seguro encontrado não comportava os animais adultos com segurança.