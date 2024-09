Tripulação do navio de apoio sentiu tremor após perder contato com o Titan

Durante as investigações da Guarda Costeira dos EUA sobre a implosão do submersível Titan, o capitão do Polar Prince revelou ter sentido um tremor no navio no momento exato em que o submersível perdeu contato.

O que aconteceu

O capitão do Polar Prince relatou um tremor no momento da perda de contato com o Titan. Durante a última audiência da Guarda Costeira dos EUA, Jason Neubauer, presidente do Conselho de Investigação da Marinha, revelou que o capitão relatou, em retrospecto, ter sentido um leve tremor. Este evento ocorreu durante o mergulho de junho de 2023, quando o Titan realizava sua expedição para explorar os destroços do Titanic.

Essa informação não foi compartilhada de imediato com as autoridades de resgate. O capitão afirmou que, na época, o tremor não foi relacionado à perda de contato com o submersível e, por isso, não foi reportado à Guarda Costeira. O capitão Jamie Frederick, do Setor de Boston, disse que a omissão desse detalhe pode ter impactado drasticamente os esforços de busca.