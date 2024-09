EUA: tempestade Helene perde força, mas deixa 44 mortos e milhões sem luz

Milhões ficaram sem eletricidade, e aeroportos continuam fechados. Os aeroportos de Tampa e Tallahassee fecharam e mais de 3,4 milhões de residências e empresas ficaram sem energia na Flórida, Geórgia e nas Carolinas nesta sexta-feira, de acordo com o site de rastreamento PowerOutage.us.

"Tempestade nunca antes vista". Matt Heller, morador de Tampa Bay, disse à CNN que sua casa ficou sob 1,2 metro de água meia hora após a tempestade, enquanto ele se abrigava em um caiaque em sua sala de estar inundada."Esta é definitivamente a maior inundação que já tivemos", disse ele.

Região de Atlanta, na Georgia, bloqueada após a destruição deixada pelo furacão Helene Imagem: MEGAN VARNER/Getty Images via AFP

Furacão tocou o solo da Flórida na quinta (26) como uma tempestade de categoria 4 (em uma escala que vai até 5). Autoridades alertaram 40 milhões de moradores da Flórida, Geórgia e Alabama sobre a tempestade "com risco de vida".

Tempestades causaram estragos em diversos continentes em setembro. Com o tufão Yagi atingindo a Ásia, a tempestade Boris levando chuvas para a Europa e as inundações extremas no Sahel, setembro tem sido um mês muito chuvoso ao nível global.

*Com informações da AFP