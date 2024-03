Titan: novo áudio revela batidas vindas do submersível que implodiu; ouça

Um áudio obtido pela Força Aérea Canadense mostra o que seriam os últimos sons do submersível Titan, que implodiu em junho do ano passado enquanto visitava os destroços do Titanic. É possível ouvir alguns sons que os especialistas suspeitam que poderiam ser de alguém batendo no submersível. A origem, no entanto, ainda não foi desvendada.

O material está no documentário "Minute By Minute: The Titan Sub Disaster" (Minuto por Minuto: O Desastre do Submersível Titan, em tradução livre), um projeto da emissora britânica Channel 5 que estreia hoje no Reino Unido. A obra é dividida em duas partes e ainda traz especialistas e pessoas que estiveram na missão de resgate para falar sobre a tragédia.

O que revela o áudio?

O áudio mostra sons assemelhando-se a batidas. Os ruídos foram captados pela primeira vez por um avião canadense.