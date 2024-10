Israel volta a atacar Gaza e bombardeia duas escolas; 3 morrem, diz agência

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram, na noite desta terça-feira (1º), que atacaram duas escolas no norte da Faixa de Gaza. Os bombardeios acontecem após dias de ataques direcionados ao Hezbollah, no Líbano.

O que aconteceu

No comunicado, Israel afirma que os alvos dos ataques foram membros do Hamas que transformaram as escolas de Muscat e Rimal em centros de comando. Segundo as IDF, os supostos terroristas utilizaram os colégios para planejar e executar ataques contra os militares israelenses e o estado de Israel.

Tel Aviv ainda diz que "várias medidas foram tomadas para mitigar o risco de ferir civis". "Este é mais um exemplo do abuso sistemático da infraestrutura civil pela organização terrorista Hamas, violando o direito internacional", destaca o comunicado.