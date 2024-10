Jamil: 'Estamos vendo a redefinição do mapa político do Oriente Médio'

Os ataques de Israel contra o Líbano e como o Irã se posiciona no conflito são dois elementos que corroboram a tese de que o mapa político do Oriente Médio irá mudar após a guerra regional, afirmou o colunista Jamil Chade durante o UOL News desta terça-feira (1º).

Essa guerra é uma redefinição do mapa do Oriente Médio. Não das linhas de fronteira --até isso provavelmente vai ser redefinido --, mas uma redefinição do mapa político do Oriente Médio. Entender isso é fundamental para entender o que está acontecendo. [...] Não dá para dizer que o Líbano é um país independente e soberano. E isso tudo vai ser colocado em questão.

Jamil Chade

Jamil também destaca a cobrança dos países em relação ao Irã, que não possui poderio militar para encarar Israel ou os Estados Unidos, mas é visto como o único polo que pode dar suporte aos grupos políticos em Gaza e no Líbano que disputam contra Israel —o Hamas e o Hezbollah.