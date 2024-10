Candidatos a vice nos EUA se enfrentam em 'debate civilizado'

PARÊNTESES IMPORTANTE. Aproveito o subtítulo da guerra, para mencionar que Biden já se posicionou fortemente ao lado de Israel e o temor é que a guerra evolua para um conflito em que os EUA acabe na linha de frente. Além disso, Kamala é a atual vice-presidente e ontem mesmo esteve na famosa "situation room" para definir a posição americana. Se a guerra persistir, isso significa também menos tempo de campanha para Kamala.

O 6 de janeiro

O melhor momento do debate (não para o Vance, mas para Walz) foi quando se falou do 6 de janeiro. O 6 de janeiro deles foi aquele momento da invasão do Capitólio, com muita violência, pessoas morreram e que foi incentivado por Trump, que discursou apoiando os protestos.

- "Ele perdeu a eleição de 2020?"

- "Tim, estou focado no futuro".

E aí Vance começou a falar de Covid e Censura. Vance não é besta, quem não lembra que Trump teve o momento "enforque o Pence", que era o vice de Trump na época e que se recusou a seguir as ordens de não assinar a diplomação de Biden. Aff. Inclusive Walz lembrou isso, que Pence não estava ali (como vice de Trump) naquele debate por ter feito o certo antes.