Irã tem a 14ª maior força militar do mundo: qual o poder de ataque do país?

A Guarda Revolucionária iraniana seria responsável por 190 mil desses combatentes. Apesar de ter menos tropas que o Exército regular, a Guarda é considerada a força militar de maior autoridade no Irã.

Sistema de mísseis Bavar 373 fabricado pelo Irã Imagem: Reuters

Ao todo, o Irã tem 1.996 tanques. Ainda segundo dados do Global Fire Power, o país tem também 551 aeronaves em sua força aérea e 101 embarcações em sua força naval.

Os mísseis do Irã são a peça-chave de suas proezas militares. Segundo reportagem de 2020 da BBC, o país tem mísseis principalmente de curto e médio alcance. Eles são capazes de atingir Israel, países do Golfo, bases militares dos EUA na região e também partes da Europa. Os modelos do arsenal de mísseis do Irã incluem: Fateh-110, com 300 km de alcance máximo; Fateh-313, com 500 km; Kheibar Shekan, com 1.500 km; Sejjil, com 2.000 km; e Somar, com alcance máximo entre 2.000 e 3.000 km — segundo o jornal O Globo.

Já o programa de mísseis de longo alcance do Irã foi paralisado pelo país como parte de seu acordo nuclear de 2015 com países estrangeiros, de acordo com o gabinete estratégico do Royal United Services Institute. No entanto, devido à incerteza em torno desse acordo, o projeto pode ter sido retomado.