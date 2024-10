Voo da FAB chega ao Líbano para resgatar 220 brasileiros

Aeronave deve chegar ao Brasil no domingo (6). A expectativa é de que a aeronave da FAB deixe o Líbano ainda neste sábado. Haverá ainda uma "parada técnica" em Lisboa antes do trajeto final rumo à Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP).

Voo para resgatar os brasileiros havia sido adiado por questões de segurança. O Itamaraty planejava que a aeronave da FAB chegasse em Beirute ontem (4). A missão, no entanto, foi reprogramada devido à "necessidade de medidas adicionais de segurança para os comboios terrestres".

Voo conta com equipes de apoio para os brasileiros. Médicos, enfermeiros e psicólogos estão na aeronave para auxiliar no resgate. A prioridade deste voo inicial é o embarque de crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais.

Passageiros que serão repatriados receberam orientações prévias. Em nota assinada pelo Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Defesa e a FAB, o governo brasileiro pediu que os passageiros confirmados neste voo inicial de resgate seguissem as orientações de segurança da embaixada em Beirute e das autoridades locais.

FAB prevê o resgate de 500 brasileiros por semana. Os pedidos de ajuda foram feitos por cerca de 3.000 brasileiros que moram no Líbano devido à escalada de ataques na região. O país tem a maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio, com 21 mil residentes.

Resgates iniciais vão priorizar brasileiros que não são residentes do Líbano. "Com base nisso e com a disponibilidade de lugares nos aviões, estamos trabalhando e organizando as listas", declarou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.