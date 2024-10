Como é a lei de 'vício e virtude' usada pelo Talibã para oprimir mulheres

Em recentes conversações de alto nível com o Talibã em Doha, Qatar, as autoridades da ONU e dos EUA cederam às exigências do Talibã de exclusão completa das mulheres afegãs das conversações. Poucas semanas depois, o Talibã, aparentemente encorajado, anunciou sua nova lei de virtude e vício.

Essas violações dos direitos humanos são contrárias à religião e à cultura do Afeganistão, onde as mulheres têm um longo histórico de luta por seus direitos.

Hoje, talvez não haja nenhum outro país no mundo que viole uniformemente os direitos humanos de mulheres e meninas no nível do Talibã. Mas esse não é um problema exclusivo das mulheres e meninas do Afeganistão. A proteção dos direitos humanos e da dignidade humana é uma responsabilidade que cabe a cada um de nós.

Dyan Mazurana, Research Professor of Global Affairs, The Fletcher School, Tufts University e Sima Samar, Senior Fellow, The Fletcher School, Tufts University

