'Enfrentei bombas para proteger meus filhos': como mulheres vivem a guerra

Grávidas sofrem com a falta de atendimento médico. "Isso faz com que tenham pré-eclâmpsia ou até mesmo a morte do feto por medo, desnutrição ou pelos deslocamentos e exposições a ferimentos", afirma Areej.

Assassinadasem check points [postos de controle] do exército israelense. Ruayda conta que as TVs na Cisjordânia noticiaram quando uma jovem grávida foi morta por soldados israelenses quando deixava Jerusalém, caminhando no sentido Ramallahida.

Mulheres idosas também entram na mira de soldados israelenses. Uma mulher com deficiência visual havia saído de casa para ir ao supermercado, atravessou a rua com dificuldades e não viu um veículo do exército. "Ela caminhou em direção ao jipe e foi morta com quatro tiros. Ela se tornou uma ameaça para eles", diz Ruayda.

A situação em Gaza é uma humilhação para a humanidade e, particularmente, para as mulheres.

Areej Odeh, diretora do Conselho de Mulheres Palestinas

Hadil Youssef Farahat diz que antes da guerra se dedicava ao trabalho e aos filhos Imagem: Mohammad Farahat / Reprodução

Crimes sexuais contra mulheres

Há denúncias de mulheres palestinas violentadas e presas arbitrariamente. Francesca Albanese, relatora especial da ONU sobre a situação dos direitos humanos em Territórios Palestinos, afirma que recebeu diversos relatos de violência, especialmente sexual, contra mulheres e meninas atribuída às forças israelenses.