Câmeras mostram a chegada do furacão Milton à Flórida; assista

Alerta de evacuação

Moradores foram alertados para se prepararem para o pior dos furacões nos últimos tempos. Além do alerta de evacuação, o prefeito da cidade de Bradentown, Gene Brown, pediu para aqueles que decidiram ficar escrevam seus nomes nos braços. Isso seria necessário para que as pessoas sejam identificadas no caso de morte em decorrência da passagem do furacão.

Vai ser poderoso. Então, por favor, tomem as precauções adequadas. Ele [furacão Milton] tem o potencial de causar muitos danos.

Governador da Flórida, Ron DeSantis

Milton causou estragos em outros lugares antes de chegar aos EUA. Ele provocou inundações, apagões, falhas nas redes de telefonia celular e o transbordamento de rios em Yucatán (México), e alagamentos e corte de energia em Havana (Cuba). Nenhum dos dois países, no entanto, esteve na rota do furacão.

Histórico de furacões nos EUA

Pelo menos 301 furacões passaram pelos Estados Unidos entre 1851 e 2022. A Flórida somou 120 tempestades neste período e o Texas, 63. Depois, surgem os estados da Louisiana (63), Carolina do Norte (58), Carolina do Sul (32), Alabama (23) e Georgia (21). Ao todo, 19 estados americanos já foram afetados por algum tipo de furacão.