Furacão Milton toca o solo na Flórida com ventos acima de 190 km/h

Siga UOL Notícias no

Histórico de furacões nos EUA

Pelo menos 301 furacões passaram pelos Estados Unidos entre 1851 e 2022. A Flórida somou 120 tempestades neste período e o Texas, 63. Depois, surgem os estados da Louisiana (63), Carolina do Norte (58), Carolina do Sul (32), Alabama (23) e Georgia (21). Ao todo, 19 estados americanos já foram afetados por algum tipo de furacão.

Flórida e Texas são afetados por 61,1% de todos os furacões. A explicação está na proximidade com o Golfo do México e Caribe, onde o clima e as águas do mar permanecem quentes, além de ventos favoráveis, que criam o cenário perfeito para tempestades furiosas.

EUA ainda não se recuperaram do furacão Helene, visto no mês passado. Ele se tornou o mais mortal desde Katrina. Foram mais de 200 mortes, segundo balanço divulgado por autoridades. Houve mortes em pelo menos seis estados por onde a tempestade avançou.

Veja no mapa os estados americanos atingidos por furacões (1851 - 2022)