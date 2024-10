Furacão Milton se aproxima da Flórida com potência máxima

Mais um Nobel para a IA

O Prêmio Nobel de Química foi concedido hoje cedo a três cientistas pelo uso de inteligência artificial e computação na pesquisa de proteínas.

O americano David Baker ficou com metade do prêmio "pelo design computacional de proteínas". A outra metade foi para o também americano John Jumper e o britânico Demis Hassabis, que usaram a IA para prever a estrutura de quase todas as proteínas conhecidas.

É o segundo Nobel deste ano que vai para pesquisas com uso da inteligência artificial. O prêmio de Física, anunciado ontem, já havia sido concedido por descobertas e invenções no campo do aprendizado de máquinas.

Ataque em Damasco, capital da Síria, atribuído a Israel deixou pelo menos quatro pessoas mortas nesta terça-feira Imagem: AFP

Libaneses em fuga

A população de um quarto do território do Líbano está sob ordens de evacuação emitidas pelas forças militares israelenses, segundo o Alto Comissariado para Direitos Humanos da ONU. De acordo com o órgão, desde 8 de outubro do ano passado, um dia após o ataque do Hamas contra Israel, 2 mil pessoas já foram mortas e cerca de 10 mil feridas.