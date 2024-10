Por que furacões são raros no Brasil?

Outro fator que dificulta a formação de furacões no Brasil é o cisalhamento do vento. Esse fenômeno ocorre quando há variações na velocidade ou direção das correntes de vento em diferentes altitudes. Segundo especialistas, isso é incomum nas regiões próximas à linha do Equador, como o Brasil, limitando a força e a propagação desses fenômenos.

Historicamente, apenas um furacão foi registrado no Brasil: o Catarina, em 2004. O fenômeno atingiu os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina com ventos de até 180 km/h, causando destruição em 40 cidades. Contudo, há divergências sobre sua classificação, com alguns meteorologistas afirmando que ele pode ter sido uma frente fria que mudou de direção de forma atípica.

Embora furacões sejam incomuns, tornados e trombas d'água são mais frequentes no Brasil. Esses fenômenos, apesar de menos destrutivos, podem causar danos consideráveis, especialmente em áreas costeiras. Meteorologistas recomendam afastar-se rapidamente desses eventos, já que os ventos podem arrastar pessoas e embarcações.

As mudanças climáticas podem, eventualmente, alterar esse cenário. Por causa do aquecimento global e a elevação das temperaturas oceânicas, é possível que as condições que favorecem a formação de furacões no Brasil se tornem mais frequentes no futuro, embora isso ainda seja incerto.