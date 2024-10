Guindaste cai em cima de prédio com passagem do furacão Milton na Florida

Um guindaste de construção caiu sobre um prédio de escritórios durante a passagem do furacão Milton na Flórida, nesta quarta-feira (10).

O que aconteceu

O guindaste estava sendo usado para construir um edifício luxuoso de 46 andares, ao lado do complexo atingido. A construção está prevista para ser o arranha-céu mais alto de São Petersburgo, segundo informações do The New York Times.

O equipamento, no entanto, não suportou a força dos ventos da tempestade. Uma grande parte do topo do guindaste atingiu a lateral do prédio comercial, que abriga empresas, incluindo o jornal Tampa Bay Times.