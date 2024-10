Furacão Milton: Primeiras mortes na Flórida são confirmadas por autoridades

Autoridades confirmaram as primeiras mortes em razão da passagem do furacão Milton na Flórida, nos Estados Unidos. O fenômeno, considerado um dos mais perigosos dos últimos tempos pelas autoridades americanas, tocou o solo do estado por volta das 20h30 (horário local; 21h30, horário de Brasília), nesta quarta-feira (9), segundo último boletim divulgado pelo NHC (Centro Nacional de Furacões).

O que aconteceu

Ao menos quatro mortes ocorreram no condado de Saint Lucie, a cerca de 225 quilômetros a leste de Sarasota, na costa do Golfo do México. Em entrevista à estação WPTV-TV, o xerife do condado, Keith Pearson, afirmou que há "múltiplas fatalidades" no local. Nesta manhã, autoridades confirmaram quatro óbitos.

Dois tornados atingiram o condado antes do furacão tocar o solo, explicaram as autoridades. Entre os locais atingidos pelos tornados estava uma casa de repouso em Fort Pierce. Segundo o xerife, os agentes verificam todas as casas para ajudar os afetados e as operações de busca e resgate seguem em andamento. "Este é um evento climático como nenhum outro", falou, acrescentando que entre "6 a 12" tornados atingiram o condado e que mais de 100 casas ficaram destruídas ou foram danificadas devido ao fenômeno.