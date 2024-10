'Inimigo não viu nada', diz membro do Hezbollah após bombardeio no Líbano

O chefe de mídia do Hezbollah, Mohammed Afif, afirmou que as tropas que confrontam soldados de Israel no Líbano não vão recuar e disse que o grupo extremista está "preparado para se defender".

O que aconteceu

"Ao inimigo, eu digo: você não viu nada. Esta é somente a ponta do iceberg", afirmou Afif. Ele fez o pronunciamento nesta sexta-geira (11), diante de escombros de um prédio bombardeado no subúrbio de Beirute.

Chefe de mídia disse que Israel bombardeia o Líbano com "falso pretexto" de que armas estão escondidas. "Os israelenses estão até mesmo atacando Dahiyeh com bombas, alegando que há armas lá", afirmou.