Neonazista escala montanha favorita de Hitler e morre após escorregar

Um neonazista alemão tropeçou e caiu durante uma caminhada na montanha Untersberg, apontada como a preferida de Adolf Hitler.

O que aconteceu

Andreas Münzhuber, de 37 anos, fazia um passeio com um grupo de 30 pessoas. O caso ocorreu no dia 29 de setembro, de acordo com o portal alemão T-Online, mas foi divulgado pela mídia nos últimos dias.

Andreas tropeçou em uma raiz exposta e sofreu uma queda de cerca de 60 metros. Ele morreu no local e seu corpo foi resgatado de helicóptero por autoridades. Alguns dos companheiros ficaram em choque e precisaram ser levados ao solo de aeronave.