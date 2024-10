Dono de cão que foi amarrado em cerca antes do furacão Milton é preso

Animal foi abandonado perto da avenida Bruce B. Downs. Os policiais o encontraram na manhã da última quarta-feira (9), horas antes de o furacão Milton tocar o solo. Em vídeo publicado no X (antigo Twitter), é possível ver que o cachorro estava amarrado a uma cerca, submerso na água até o meio das patas, e latia. A área em volta estava toda alagada.

Cão foi levado a um veterinário e passou por exames. O animal está "a salvo e recebendo cuidados", segundo o Departamento de Segurança nas Estradas da Flórida (FLHSMV, na sigla em inglês).

Caso gerou revolta, e governador da Flórida se manifestou. "É cruel deixar um cachorro amarrado a um poste no meio de uma tempestade que se aproxima. O governo da Flórida vai punir todas as pessoas que maltratarem animais de estimação", escreveu o republicano Ron DeSantis em seu perfil no X. Ele também agradeceu à Patrulha Rodoviária da Flórida em Tampa pelo resgate.