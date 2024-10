Como cirurgia no cérebro ajudou Israel a provar que matou líder do Hamas

Exames analisaram características físicas e genéticas de Sinwar. Em Jerusalém, a arcada dentária e as digitais de Sinwar foram verificadas durante o processo de identificação do corpo. Segundo a rede britânica BBC, os soldados israelenses retiraram dentes e cortaram um dedo do cadáver de Sinwar. As amostras foram enviadas a Israel antes do traslado do corpo.

O que aconteceu

O número 1 do Hamas morreu em Rafah, no sul da Faixa de Gaza. Vídeo divulgado pelas Forças de Defesa de Israel mostra Sinwar momentos antes de ser morto. Após o anúncio da morte, o governo israelense republicou a confirmação do episódio nas próprias redes sociais, declarando que a Justiça "havido sido feita".

Segundo o jornal The New York Times, os soldados israelenses responsáveis pela missão não sabiam que o alvo se tratava de Sinwar. Durante a patrulha, a unidade militar de Israel identificou três homens correndo entre as casas. Sinwar fugiu sozinho e foi seguido por um drone até o prédio em que foi morto.

Autoridades de Israel afirmaram que os soldados não estavam na área para uma operação e não tinham informações prévias que Sinwar estava no local. O líder do Hamas era procurado por Israel havia mais de um ano por ser considerado o mentor do ataque de 7 de outubro de 2023, quando o movimento armado atacou os israelenses e deflagrou o conflito que se estende até hoje.

Fotos do corpo do líder do Hamas foram compartilhadas pelo ministro de estado de Israel. Em publicação nas redes sociais, Eli Cohen afirmou que Sinwar "assinou a certidão de óbito em 7 de outubro".