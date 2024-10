Capotamento de ônibus deixa 24 mortos e 5 feridos no norte do México

O capotamento de um ônibus deixou ao menos 24 mortos e feriu outras cinco pessoas em Zacatecas, estado localizado no norte do México, na madrugada deste sábado (26).

O que aconteceu

Acidente com ônibus de passageiros causou 24 mortes. O capotamento do veículo aconteceu no primeiro trecho do trajeto da viagem entre as cidades de Tepic, em Nayarit, e Ciudad Juarez, em Chihuahua.

Capotamento ocorreu após ônibus bater um caminhão. Com o impacto, o veículo de passageiros despencou em um barranco na Rodovia 45 Aguascalientes-Zacatecas. O caminhão tombou na própria via e espalhou o carregamento de milho.