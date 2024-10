Deputado é suspenso após ser flagrado agredindo homem na Inglaterra

O deputado Mike Amesbury, 55, foi suspenso do Partido Trabalhista após ser flagrado agredindo um homem com socos no meio da rua na cidade de Frodsham, na Inglaterra, na madrugada de sábado (26).

O que aconteceu

Um vídeo obtido pelo jornal Daily Mail mostra os dois frente a frente, até que o parlamentar dá um soco no homem e o derruba. O deputado segue dando socos na vítima enquanto ela está caída no chão.

"Você nunca mais vai me ameaçar, vai?", diz o deputado na gravação. "Nunca mais me ameace. Nunca mais me ameace", repete Amesbury, enquanto pessoas que estavam no local tentam separar os dois.