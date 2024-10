Legado da escravidão: Congresso dos EUA tem descendentes de escravagistas

Não é fácil relacionar a riqueza de um proprietário de pessoas escravizadas na década de 1860 às condições econômicas atuais. Para isso, é necessário descobrir dados de um grande número de pessoas sobre a ascendência do escravocrata, a riqueza atual e outros fatores, como idade e educação.

Mas em um novo estudo, enfrentamos esse desafio concentrando-nos em um dos poucos grupos de americanos sobre os quais existem essas informações: os membros do Congresso. Descobrimos que legisladores que são descendentes de escravagistas são significativamente mais ricos do que os membros do Congresso sem ascendência de escravagistas.

Como a escravidão tornou o Sul rico

Em 1860, um ano antes da Guerra Civil, o valor de mercado de pessoas escravizadas dos EUA era maior do que o de todas as ferrovias e fábricas americanas.

Na época da emancipação em 1863, o valor estimado de todas as pessoas escravizadas era de aproximadamente US$ 13 trilhões em dólares de hoje. O vale do baixo Mississippi tinha mais milionários, todos eles proprietários de pessoas escravizadas, do que qualquer outro lugar do país.

Alguns historiadores pós-Guerra Civil argumentaram que a emancipação devastou permanentemente as famílias proprietárias de pessoas escravizadas.