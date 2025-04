Em meio a tarifaço, Mercosul aumenta categorias de importações

O bloco também concordou em discutir a modernização do Mercosul na reunião do grupo Mercado Comum, prevista para 23 e 24 de abril. Uma nova reunião entre os chancelares está prevista para o dia 2 de maio.

O anúncio foi feito após a reunião dos ministros do Mercosul, que ocorreu hoje, em Buenos Aires, com a presença do chanceler brasileiro Mauro Vieira.

Aos jornalistas, o ministro afirmou que a reunião foi "cordial e produtiva".

Vieira ressaltou que a reunião teve como propósito que o Mercosul seja "mais forte e ativo e que tenha melhores resultados nesse momento de grande instabilidade no mundo e grandes desafios" , disse à coluna.

Quando perguntado se os ministros concordaram em flexibilizar o Mercosul, Vieira afirmou que " houve um empenho da região dos quatro países (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) e da Bolívia para terminar rapidamente os acordos com Afta (Área de Livre Comércio da Asean) e com os Emirados Árabes Unidos. A Argentina tem trabalhado publicamente para a flexibilização comercial do bloco com outros países.

"Houve a formalização de um empenho da região para terminar acordos rapidamente com o Efta Emirados Árabes e vamos analisar possibilidades que possam ser tomadas em conjunto para termos formas de ter outros acordos, outras regiões", afirmou Vieira sem especificar os Estados Unidos.