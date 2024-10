Eleições dos EUA: Na Pensilvânia, porto-riquenhos e latinos têm papel-chave

Os latinos têm muito, muito poder na Pensilvânia. Lembremos que este ano há mais ou menos 580 mil ou 600 mil possíveis eleitores latinos e a última eleição, a eleição de 2020, foi decidida por mais ou menos 81 mil votos.

Se os eleitores latinos saírem para votar, claro que podem ser os que determinam o resultado da eleição presidencial no estado da Pensilvânia, que é um dos estados mais importantes, e está claro que a eleição está muito apertada de acordo com as pesquisas. Rodrigo Dominguez-Villegas, diretor da plataforma Latino Data Hub



Ambos os candidatos sabem que cada voto conta. Trump venceu na Pensilvânia por 44.000 votos em 2016. "É uma simplificação extrema atribuir uma margem de vitória estadual ou nacional a apenas um grupo demográfico", explica o professor universitário A.K. Sandoval-Strausz em um artigo na plataforma digital independente The Conversation. Mas ele faz uma ponderação.

Em uma eleição muito disputada como esta, pequenas mudanças nas margens entre grupos-chave, como os eleitores latinos na Pensilvânia, podem determinar quem se torna presidente. A.K. Sandoval-Strausz, professor universitário



Nos Estados Unidos, o voto popular não elege o presidente. Em vez disso, os eleitores escolhem os 270 delegados do Colégio Eleitoral que elegerão o próximo mandatário por maioria absoluta. Por isso republicanos e democratas buscam conquistar os eleitores de estados como a Pensilvânia, chamados de "chave" ou "pêndulo", que votam em um ou outro partido dependendo do candidato.

A diferença na intenção de voto entre Kamala Harris e Donald Trump na Pensilvânia varia entre 1% e 3%, dentro da margem de erro. O resultado leva os candidatos a intensificarem eventos e gastos de campanha no estado. As campanhas devem gastar US$ 10,7 bilhões em publicidade nestas eleições, segundo estimativa é do site Adimpact. Grande parte desse dinheiro será direcionada para a Pensilvânia e outros estados decisivos.

Salsa e reggaeton para atrair o eleitorado

Nas últimas semanas, Donald Trump e Kamala Harris têm recorrido às personalidades do reggaeton para atrair o voto latino. Trump foi fortemente criticado e ridicularizado pela comunidade por confundir Nicky Jam, um famoso cantor do gênero, com uma mulher, ao convidá-lo ao palco em um de seus eventos políticos. "A superestrela da música latina, Nicky Jam, vocês conhecem o Nicky? Ela é sexy. Onde está o Nicky? Oh, olha só, estou feliz que ele tenha subido", disse Trump.