Por que resultado das eleições nos EUA demora e quando deve ser anunciado?

Por que o voto pelo correio "atrasa" o resultado? Cada estado tem suas próprias leis e isso também vale para a eleição. Uma reportagem do jornal britânico The Times apontou que estados como a Pensilvânia, por exemplo, causaram um imbróglio nos últimos anos porque neles só é permitido iniciar a contagem dos votos no dia da eleição. Ou seja, os mesários são obrigados a checar assinaturas e escanear as cédulas de papel em máquinas que fazem a contagem enquanto estão trabalhando para supervisionar o voto presencial, o que acaba atrasando o processo. Já em outros, como a Flórida, é permitido contar as cédulas em papel assim que elas chegam pelo correio.

'Miragem' é fator que pesa na conta. Republicanos tendem a votar mais presencialmente, aponta o The New York Times, enquanto eleitores democratas votam mais pelo correio do que os opositores. Com uma eleição mais acirrada, a apuração inicial em estados que permitem a contagem antecipada do voto pelo correio tende a apontar vitória local dos democratas, um fenômeno conhecido como "miragem azul" devido à cor do partido. Já em estados que não permitem a contagem antecipada, há a chance de "miragem vermelha" que aponta vitória inicial dos republicanos.

Casos excepcionais já atrasaram resultados

"Miragem vermelha" aconteceu na eleição acirrada de 2020. Pensilvânia e Michigan, noticiaram jornais à época, apontavam inicialmente uma vitória de Trump, mas conforme a contagem avançava, o jogo virou. Isso aconteceu porque 58% de todos os votos de 2020, no meio da pandemia, foram depositados pelo correio em Michigan, para evitar aglomerações durante a votação. Trump então começou a exigir que a contagem fosse interrompida, alegando que o resultado já havia sido determinado pela sua vantagem anterior. Depois, ele passou a afirmar, sem provas, que a eleição havia sido "roubada". A última eleição presidencial foi a mais segura da história dos Estados Unidos, segundo a Agência de Segurança de Infraestrutura e Cibersegurança.

Em casos extraordinários, novas contagens podem ser determinadas pela Justiça. Em 2000, George W. Bush venceu Al Gore na primeira contagem de votos na Flórida por uma margem tão estreita que a lei estadual obrigava uma nova contagem. O caso se arrastou na Justiça, foi parar na Suprema Corte e, mais de um mês depois, o candidato republicano foi declarado vencedor no estado por apenas 537 votos — uma margem de 0,009%. Uma análise pós-eleitoral publicada no American Political Science Review por estudiosos das Universidades Cornell, Northwestern, Harvard, e da Universidade da Califórnia em Berkeley um ano depois, no entanto, revelou que o condado de Palm Beach direcionou erroneamente 2.000 votos de Al Gore ao candidato "nanico" Pat Buchanan, o que deu a vitória a Bush.

Certificados falsos davam vitória a Trump em Michigan em 2020. Segundo a emissora pública PBS, o estado de Michigan levou aos tribunais 15 membros do partido Republicano após emitirem certificados falsos, inclusive com a assinatura da governadora Gretchen Whitmer, validando votos que Trump não recebeu na contagem. Portanto, há margem para recontagens e recursos judiciais em eleições apertadas e polarizadas no país.