Com 214 mortos, Espanha enfrenta dificuldade na identificação de vítimas

O número de mortes provocadas pelas chuvas no leste da Espanha foi atualizado para 214 mortes, segundo o ministro dos Transportes do país, Óscar Puente. País enfrenta dificuldade na identificação dos corpos, devido ao avançado estado de decomposição.

O que aconteceu

A decomposição dos corpos limita o uso de impressões digitais no processo de identificação. O diretor do Instituto de Medicina Legal de Catalunha, Eneko Barbería, explicou que o contato prolongado dos corpos com a água tornou inviável o uso de impressões digitais, levando as equipes a depender de exames de DNA e odontologia forense, informou a ABC España.

Equipes legistas fizeram a remoção de 188 corpos, dos quais apenas 67 foram identificados, de acordo com o jornal El País. Especialistas do Instituto de Medicina Legal espanhol trabalham em autópsias e na realização de exames odontológicos e de DNA, segundo o jornal El País.