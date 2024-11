'Trump é o Grinch': quem é o bilionário que se opõe a Musk e apoia Kamala

Nos anos 2000, Cuban adquiriu a equipe Dallas Mavericks, do estado do Texas, por cerca de US$ 285 milhões. Desde então, tem sido um proprietário ativo e envolvido na equipe, contribuindo para sua transformação e sucesso, incluindo a conquista do campeonato da NBA em 2011.

Outras apostas curiosas que Mark Cuban fez ao longo de sua carreira incluem financiar um banheiro de alta tecnologia chamado Swash e produzir séries de televisão. Uma delas foi o reality show The Benefactor, em que ele dava US$ 1 milhão ao competidor que o convencesse de que merecia a quantia.

Ele também lançou alguns livros com reflexões da sua vida e carreira. Os títulos mais conhecidos são Como Vencer no Esporte dos Negócios (2011) e A Vida é Meio Aleatória: Essas são as Perguntas e as Respostas (2020).

Cuban já teve interesse em disputar a Presidência dos EUA. O bilionário disse na época das eleições de 2020 que pensava em concorrer ao cargo. Ele afirmou que estava interessado em trazer uma nova perspectiva e que acreditava que um candidato outsider (que vem de fora da política convencional) poderia ser uma opção viável.