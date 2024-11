Quem está na frente nas eleições dos EUA? O que dizem as últimas pesquisas

Em parceria com a Siena College, a sondagem do NYT mostrou Kamala numericamente à frente por uma pequena margem em: Nevada (49% / 46%), Carolina do Norte (48% / 46%), Wisconsin (49% / 47%) e Geórgia (48% / 47%).

Por outro lado, Trump lidera no Arizona (49% / 45%). Em outros dois estados, a pontuação é a mesma: Pensilvânia (48% / 48%) e Michigan (47% / 47%).

Diferença nos estados decisivos está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 3,5 pontos percentuais. O levantamento foi feito com 7.879 eleitores prováveis entre 24 de outubro e 2 de novembro.

ABC News/Ipsos mostrou Kamala numericamente à frente, com 49%. Trump somou 46%. A sondagem tem margem de erro de dois pontos percentuais e foi produzida de 29 de outubro a 1º de novembro, com uma amostra de 3.140 adultos, incluindo 2.267 prováveis eleitores.

Também divulgada no fim de semana, a pesquisa NBC News mostrou o empate entre os candidatos, com 49%. Apenas 2% dos eleitores afirmaram que não têm certeza sobre a escolha. A margem de erro da pesquisa é de mais ou menos 3,1 pontos percentuais. O panorama da pesquisa foi simular na sondagem do veículo no mês de outubro (48% / 48%). Em setembro, Harris somava 49%, e Trump 44%.

No agregador de pesquisas do projeto FiveThirtyEight, o cenário que se apresenta tem Kamala com 48%, enquanto Trump soma 46,8%.