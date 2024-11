Empatados, Kamala e Trump tentam decidir eleição na Pensilvânia

Nos últimos dias, porém, a candidata recebeu três sinais positivos: a última pesquisa New York Times/Siena College, uma das mais respeitadas dos EUA, mostrou a democrata com uma pequena vantagem entre os eleitores que estão decidindo o voto em cima da hora; outra pesquisa mostrou a vice-presidente pela primeira vez à frente em Iowa, estado tradicionalmente republicano; e ela também avançou nas casas de apostas.

Segundo a pesquisa do New York Times, porém, Trump ganhou espaço na Pensilvânia; e a maior parte dos analistas ainda considera que ele tem uma chance de vitória no Colégio Eleitoral ligeiramente maior.

Bolívia em transe

A crise entre partidários de Evo Morales e o governo da Bolívia se agravou no fim de semana, após a tomada de 200 soldados como reféns por aliados do ex-presidente e a prisão de mais de 50 manifestantes na sexta-feira.

Ontem, no terceiro dia de sua greve de fome em protesto contra as prisões, Morales acusou o governo de se recusar a negociar. Em nota, o Ministério da Defesa condenou "energicamente a tomada armada e violenta de unidades militares".

Desde meados do mês passado, os apoiadores de Morales bloqueiam algumas das principais estradas do país para evitar a prisão do líder, acusado em um processo de exploração sexual de menores. Morales diz que as acusações são politicamente motivadas.