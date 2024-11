Iowa agora é de Kamala? A pesquisa que abala a campanha de Trump nos EUA

Sem contar que em uma eleição apertada, se Kamala de repente contar seis votinhos no colégio eleitoral que ela não esperava, as chances dela crescem.

Detalhe: Ann Selzer só faz pesquisa em Iowa.

Vamos ao campo de batalha

New York Times/Siena divulgaram suas pesquisas sobre os estados campos de batalha neste domingo. Basicamente, elas mostraram que Kamala está à frente de Trump em Nevada (+3), Carolina do Norte (+2), Wisconsin (+2) e Geórgia (+1). É novidade Kamala mostrando sinais de vida na Carolina do Norte e Geórgia. Os dois estão empatados na Pensilvânia e Michigan (é também novidade que Trump esteja perdendo a liderança clara na Pensilvânia) e Trump está 4 pontos na frente no Arizona.

Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, notem que as diferenças são sempre bem apertadas e isso significa que dentro da margem de erro eles estão empatados. E também é preciso dizer que as pesquisas americanas estão errando os resultados desde 2016.

É isso, darling, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã (sim, é amanhã!!!!! o dia final de votação).