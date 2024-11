Trump x Harris: onde acompanhar a apuração das eleições dos EUA

A colunista Raquel Landim comandará a cobertura especial do UOL News sobre as eleições americanas, ao vivo, a partir das 20h, na home do UOL, no YouTube e nas redes sociais do portal.

Os jornalistas Kennedy Alencar, Amanda Klein e Jamil Chade, direito de Nova York, entram para comentar, além do cineasta José Padilha, também direto dos Estados Unidos.