Trump sugere que cotação do bitcoin superou 100 mil dólares graças a ele

O nome de Atkins "inflamou a comunidade cripto, reforçando o otimismo dos investidores em um cenário regulatório mais flexível" e "uma abordagem tolerante ao crescente mercado de ativos digitais", resume Stephen Innes, analista da SPI Asset Management.

No ano passado, Atkins criticou publicamente os diretores da SEC pela falta de versatilidade diante das empresas do setor das criptomoedas e os acusou de afastar os empreendedores do mercado americano.

O recente pedido de demissão do presidente da SEC, Gary Gensler, visto como inimigo do setor, já havia impulsionado o preço das moedas digitais.

A valorização nas últimas semanas também foi alimentada pela possibilidade de Trump criar uma secretaria de criptomoedas. Ele chegou a lançar a ideia de criar uma reserva estratégica de bitcoins nos Estados Unidos com os tokens apreendidos pela Justiça, o que legitimaria ainda mais a moeda.

"Paul é um líder comprovado em regulamentações de bom senso (...). Reconhece que os ativos digitais e outras inovações são cruciais para tornar os Estados Unidos ainda maiores", escreveu Trump na Truth Social.