América Latina na mira do primeiro hispânico à frente da diplomacia dos EUA

"Aumento da influência chinesa e russa"

No primeiro mandato de Trump, Rubio ajudou a convencê-lo a aplicar duras sanções contra Caracas e reconheceu o então chefe do Parlamento, o líder da oposição Juan Guaidó, como presidente interino em uma tentativa fracassada de forçar a saída de Maduro.

Rubio critica a presença da China na região, mas maiores sanções contra a Venezuela e Cuba "provavelmente favorecerão uma maior influência chinesa e russa no hemisfério", estima Christopher Sabatini, pesquisador da América Latina na Chatham House, um think tank com sede em Londres.

Seria um dilema para Rubio, que é favorável a uma política externa mais agressiva em relação à China e ao fim da guerra da Rússia com a Ucrânia.

O México é um caso à parte. Fraga estima que o governo Trump criará "um diálogo particular" com seu vizinho do sul. Em sua campanha, Trump prometeu deportações em massa de migrantes e tarifas de pelo menos 25% sobre as exportações mexicanas.

Em outros lugares da região, os governos de esquerda do Brasil, Colômbia e Chile "se encontrarão mais distantes de Washington" do que com Biden, prevê Fraga.