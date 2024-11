Professor e governador: quem é Tim Walz, candidato a vice de Kamala nos EUA

Como governador, defendeu e promoveu políticas progressistas. Eleito em 2018, Walz logo foi forçado a conciliar duas grandes crises: a pandemia de covid-19 e o caso George Floyd, homem negro que morreu sufocado por um policial branco durante abordagem. Minneapolis, a maior cidade do Minnesota, acabou tomada por protestos pela morte de Floyd, o que desencadeou manifestações antirracistas nos EUA durante muitos meses.

Republicanos o acusam de ser muito 'frouxo' no combate ao crime. Os democratas, em contrapartida, elogiam seu histórico na defesa dos direitos civis, com uma agenda que inclui refeições gratuitas nas escolas, metas para combater as mudanças climáticas, cortes de impostos para a classe média e a proteção do direito ao aborto — questão transcendente nas discussões da campanha eleitoral.

Tem apelo comprovado entre eleitores brancos e rurais. Embora defenda pautas como os direitos reprodutivos das mulheres, por exemplo, Walz também demonstrou uma tendência conservadora ao representar um distrito rural no Congresso, apoiando interesses agrícolas e as armas.

Ganhou destaque após chamar o vice de Trump de 'esquisito'. O insulto se tornou popular entre apoiadores dos democratas. "Não coloque esses caras em um pedestal como se fossem heróis", disse Walz durante um evento em Saint Paul, no Minnesota. "Todo mundo aqui sabe — e, como professor, eu sei — que um agressor ['bully'] não tem autoconfiança. Não tem força. Eles não têm nada".